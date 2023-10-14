İran, İsrail'e sert çıktı! Büyük gözdağı: Bu savaş suçlarını durdurun diyerek açıklama geldi! O uyarı açıklaması
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan geçtiğimiz son günlerde yaptığı açıklamalar ile dünyayı şaşırttı! Bakan tarafından bu sözlerle adeta önceden uyararak gözdağını böyle edildi: İsrail'e Gazze'de işlediği 'savaş suçlarını' geç olmadan durdurma uyarısında bulunarak savaşla ile ilgili dikkat çeken bir uyarı geldi.
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İsrail'e Gazze'de işlediği 'savaş suçlarını' geç olmadan durdurma uyarısında bulunarak, Lübnan Hizbullahı dahil "direniş cephesinin elinin tetikte" olduğunu söyledi.
Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırısının ardından başlayan çatışma devam ediyor. İsrail’in Gazzelilerin bölgenin kuzeyini terk etmelerine yönelik çağrısı ile verdiği süre dolarken, İran’dan sürece ilişkin kritik bir açıklama geldi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Irak, Lübnan ve Suriye'yi kapsayan iki günlük bölge turunun sonunda Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki İran Büyükelçiliği'nde basın toplantısı düzenledi.
“HER ŞEY İÇİN GEÇ OLABİLİR”
Açıklamasında, şu an en önemli konunun İsrail'in savaş suçlarının durdurulması olduğunu söyleyen Abdullahiyan, "Savaş suçlarını durdurmaları konusunda uyarıyorum. Belki de bir sonraki saat her şey için geç olacak" dedi.
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Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yanı sıra Filistinli gruplar Hamas ve İslami Cihad'ın üst düzey yetkilileriyle görüştüğünü aktaran Abdullahiyan açıklamasında şu cümlelere yer verdi:
“SIFIR SAAT İLANI”
“Direniş Cephesi liderleriyle yaptığım görüşmelerde, siyonist rejimin suçlarına karşılık vermeye karar vermeleri halinde bunun pişman edici olacağını ve işgal altındaki Filistin topraklarının mevcut haritasını değiştireceğini öğrendim.”
Abdullahiyan, 'yeni cepheler açılmasına, savaşın genişlemesine veya ateşkese direniş güçlerinin karar vereceğini' belirterek "Siyonist rejimin savaş suçları devam ederse sıfır saat ilanı direniş hareketinin elindedir. Direniş güçlerinin elleri tetikte" dedi.
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