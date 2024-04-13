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Dünya İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı
Dünya

İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı

Yeniakit Publisher
2024-04-13 23:06:00 - 2024-04-13 23:28:52

Son dakika haberine göre, İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı.

İsrail devlet televizyonu KANN, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını bildirdi.

İsrail’in konsolosluk saldırısından sonra İran’dan karşı misilleme geldi. Gece saatlerinde İran ordusu onlarca dronla İsrail’e hava saldırısı başlattı.

İran’ın beklenen misilleme saldırısı nedeniyle İsrail’de gergin bir hava hakim.

Çok sayıda İHA yolda

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı basın açıklamasında, İran’dan fırlatılan çok sayıda insansız hava aracının İsrail’e doğru ilerlediğini doğruladı.
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Katil Netanyahu hazırız mesajı vermişti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran topraklarından düzenlenecek bir saldırıya hazır olduklarını söyledi.

Son yıllar ve haftalarda İran'dan gelecek doğrudan saldırıya hazırlandıklarını belirten Netanyahu, "Savunma sistemlerimiz yerleştirildi ve hem savunma hem de saldırı konusunda her türlü senaryoya hazırız." yorumunu yaptı.

Netanyahu, İsrail'in yanında yer aldıkları ve verdikleri destekten dolayı ABD, İngiltere ve Fransa'ya takdirlerini ifade etti.

Ayrıntılar gelecek

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