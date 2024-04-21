İran İsrail saldırısının görüntülerini paylaştı! Uydu görüntüsünü yayınladılar
İran International, İsrail'in İrana gerçekleştirdiği saldırının uydu görüntülerini yayınladı.
İran, İsrail'in saldırısının uydu görüntülerini yayınladı.
SkyWatch tarafından 20 Nisan 2024'te çekilen fotoğraf, İsfahan'ın yaklaşık 20 km kuzeydoğusunda ve orta kısmı vurulmuş gibi görünen Natanz'daki nükleer tesisin 150 km güneyinde bulunan Sekizinci Şekari Hava Üssü'ndeki bir hava savunma sistemini gösteriyor.
Uydu görüntüleri hasarın çok kesin olduğunu gösteriyor. İki İranlı yetkili, saldırının Rus yapımı S-300 hava savunma sistemini vurduğunu söyledi. Gazeteye, İran'ın hava sahasına insansız hava araçları, füzeler veya uçaklar tarafından izinsiz giriş tespit edilmediğini söylediler.
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