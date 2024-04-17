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Gündem İran-İsrail derken Gazze'yi unutturmaya çalışıyorlar! Can kaybı 34 bine ulaştı
Gündem

İran-İsrail derken Gazze'yi unutturmaya çalışıyorlar! Can kaybı 34 bine ulaştı

Yeniakit Publisher
2024-04-17 15:27:00 - 2024-04-17 15:33:50
İran-İsrail derken Gazze'yi unutturmaya çalışıyorlar! Can kaybı 34 bine ulaştı

Gazze'de 7 Ekim'den beri aralıksız süren bombardımanda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 899'a yükseldi.

İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 56 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesi ile 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı 33 bin 899'a yükseldi.

Siyonist İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 194 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 6 saldırıda 56 kişinin hayatını kaybettiği, 89 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Toplam can kaybının daha yüksek olduğu tahmin ediliyor!

Açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 899'a, yaralı sayısının ise 76 bin 664'e yükseldiği belirtildi.
İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazından çıkarılamayan binlerce kişinin bulunması nedeniyle toplam can kaybı sayısının daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

"Öldürülen kadınlardan 6 bini anneydi"

Saldırılarda hayatını kaybedenlerden 14 bin 520'den fazlasının çocuk, 10 bin kişinin ise kadın olduğu ifade edildi. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından yayınlanan raporda, öldürülen kadınlardan yaklaşık 6 bininin anne olduğu, 19 bin çocuğun ise öksüz kaldığı kaydedildi.

İsrail'in saldırılarından sağ kurtulan Filistinli kadınların yerinden edildiği, eşlerinin vefat ettiği ve açlıkla karşı karşıya olduğu vurgulanan raporda, İsrail'in Gazze'ye karşı savaşının aynı zamanda "kadınlara yönelik bir savaş" olduğu belirtildi.
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İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise yerel basına yaptığı açıklamada, Gazze'de artık ateşkes sağlanması gerektiğini vurgulayarak, İsrail'e Filistin halkını büyük ölçüde etkileyen Gazze'deki askeri operasyonlarını durdurma çağrısında bulundu.

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