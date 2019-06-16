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İran, İngiltere'nin Tahran büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İran, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın Umman Körfezi'ndeki iki tankere yönelik saldırının sorumlusu olarak İran'ı işaret etmesi üzerine, bu ülkenin Tahran Büyükelçisi Rob Maker'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

16 Haziran 2019 Pazar 00:39
İran, İngiltere'nin Tahran büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tahran yönetiminin Hunt'ı  kınadığı ve bu konuda duyulan rahatsızlığın Londra'ya iletildiği belirtildi.

Açıklamada, Hunt'ın delil ve belge olmadan İran'ı itham ettiği ve  Londra'nın bu konuda Washington'un izlediği yolu takip ettiği savunuldu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da Umman Körfezi'nde seyir  halindeki tankerlere yönelik saldırının İran tarafından yapıldığının "neredeyse  kesin" olduğunu belirterek, Tahran'ı kınamıştı.

Umman Körfezi'ndeki saldırı

Umman Körfezi'nde seyreden "Front Altair" ve "Kokuka Courageous" adlı  petrol tankerleri perşembe günü saldırıya uğradıkları gerekçesiyle ABD  Donanmasından yardım istemişti.

Singapur ve Tayland'a petrol ürünleri taşıyan "Kokuka Courageous",  aldığı iki darbe nedeniyle zarar görmüş, 21 kişilik mürettebatı tahliye  edilmişti.

ABD, saldırıyla ilgili İran'ı suçlamıştı. Washington yönetimi, İran  Devrim Muhafızları Ordusuna ait devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya  uğrayan tanker gemisinden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin  görüntüleri yayınlamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de ABD'yi saldırılarla  ilgili "sabotaj diplomasisi" izlemekle suçlamıştı.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Umman Körfezi'ndeki  tanker saldırılarında İran'ı suçlayan ABD'nin gerçekçi deliller sunmadığını  savunmuştu.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 00:39
  1. Ordu
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