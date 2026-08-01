İran ile Suudi Arabistan arasında sıcak temas

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehdidinin ardından bölgedeki durumu ele aldı.

İran Dışişleri Bakanının resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Erakçi ve Ferhan telefonda görüştü.

Erakçi, görüşmede ülkesinin, ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğü sağlamak için hazır olduğunu ve her türlü saldırıya karşılık vereceklerini belirterek, ABD'nin "maceracılıktan" doğacak sonuçlardan sorumlu olacağını belirtti.

Erakçi, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile de telefon görüşmesi yapmıştı.