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İran ile PJAK arasında çatışma çıktı!

İran Devrim Muhafızları ile terör örgütü PKK'nın İran'daki kolu PJAK arasında çatışma çıktı. Meydana gelen olayda 1 İran askeri öldü.

01 Ekim 2019 Salı 15:50
İran ile PJAK arasında çatışma çıktı!

İran Devrim Muhafızları ile terör örgütü PKK'nın İran'daki kolu PJAK arasında Batı Azerbaycan eyaletinde çıkan çatışmada bir İran askeri hayatını kaybetti.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Türkiye-Irak sınırında bulunan Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Oşnaviye ilçe kırsalında terör örgütü PJAK'la çıkan çatışmada İbrahim Gulami adındaki asker öldü.

İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaleti, zaman zaman İran güçleri ile terör örgütü PKK/PJAK militanları arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

Son aylarda bölgede çatışmalarda artış gözlenmişti. Aynı eyalette temmuz ayında Piranşehr ilçesinde silahlı saldırıda 3, ağustos ayında da Maku ilçesinde 2 asker hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 15:50
  1. İran
  2. PJAK

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