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İran, Hint Okyanusu'nun kuzeyinde füze denemesi yaptı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 10:46:17 -
İran, Hint Okyanusu'nun kuzeyinde füze denemesi yaptı

ANKARA (AA) - İran ordusunun Hint Okyanusu'nun kuzeyinde düzenlediği tatbikatta kısa ve uzun menzilli seyir (cruise) füzeleri test edildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, İran ordusu, Hint Okyanusu'nun kuzeyi ve Umman Denizi'ni kapsayan bir alanda deniz tatbikatı gerçekleştirdi.

Tatbikat sırasında Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen kısa ve uzun menzilli seyir füzelerinin karadan denize ve denizden denize testlerinin gerçekleştirildiği ve önceden belirlenen hedeflerin 280 kilometre mesafeden başarıyla vurulduğu belirtildi.

İran donanmasının 10 Mayıs'ta Umman Körfezi'nde düzenlediği tatbikat sırasında ülkeye ait bir savaş gemisinin yanlışlıkla vurulması sonucu en az 19 asker hayatını kaybetmişti.

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