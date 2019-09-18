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İran heyeti, ABD vizesi bugün onaylanmazsa BM görüşmelerine katılmayacağını açıkladı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve beraberindeki heyet, birkaç saat içinde ABD'nin vize onayı vermemesi halinde New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerine katılmayacak.

18 Eylül 2019 Çarşamba 14:45
İran heyeti, ABD vizesi bugün onaylanmazsa BM görüşmelerine katılmayacağını açıkladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve beraberindeki heyetin birkaç saat içinde ABD'nin vize onayı vermemesi halinde New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerine katılmayacağı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA, ABD'nin, dün başlayan ve 30 Eylül'de sona erecek New York'taki BM Genel Kurulu toplantılarına katılmak için vize başvurusunda bulunan İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in de aralarında olduğu İran heyetine henüz vize vermediğini duyurdu.

Zarif'in cuma günü, Ruhani'nin ise pazartesi günü New York'a gideceği öngörülürken bugün de vize konusunda bir gelişme olmaması halinde İran'ın BM Genel Kurulu toplantılarına katılmaktan vazgeçeceği belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney adına çalıştığı gerekçesiyle, ağustos ayında Dışişleri Bakanı Zarif'i yaptırım listesine almıştı.

Yaptırımlar, Zarif'in ABD'deki mal varlığına erişimini engellemeyi içerirken aynı zamanda ABD vatandaşlarının İran Dışişleri Bakanı ile herhangi bir ticari ilişki kurmasını ve ABD'ye seyahat etmesini yasaklıyor. Buna karşılık BM merkezine ev sahipliği yapan ABD'nin, BM toplantılarına katılmak için New York'a gelecek diplomatlara vize verme yükümlülüğü bulunuyor.

BM'de bir toplantıya katılmak için temmuz ayında ABD'ye giden Zarif'e ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından sınırlı vize verilmiş, İran Dışişleri Bakanı'nın BM binası ve İran'ın New York konsolosluğu dışına çıkmasına izin verilmemişti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın, BM görüşmeleri sırasında İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya gelebileceği iddia ediliyordu.

 

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 14:45
  1. İran
  2. ABD
  3. Vize
  4. BM
  5. Anadolu Ajansı

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