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Aktüel İran Havacılık Kurumu: Ukrayna uçağının düşürülmesine ilişkin ilgili ülkelerle toplantı gerçekleştirildi
Aktüel

İran Havacılık Kurumu: Ukrayna uçağının düşürülmesine ilişkin ilgili ülkelerle toplantı gerçekleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-23 17:24:28 -
İran Havacılık Kurumu: Ukrayna uçağının düşürülmesine ilişkin ilgili ülkelerle toplantı gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - İran Havacılık Kurumu, 8 Ocak'ta başkent Tahran'da düşürülen Ukrayna yolcu uçağı konusunda ilgili ülkelerin temsilcileriyle bir toplantı düzenledi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "8 Ocak'ta İmam Humeyni Havalimanı yakınlarında Ukrayna yolcu uçağının düşürülmesi olayının incelenmesi kapsamında ilgili ülkelerle toplantı gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıya, uçağın üreticisi ABD, uçak şirketinin bağlı olduğu Ukrayna, enkaz inceleme çalışmalarında yer alan Fransa ve hayatlarını kaybeden yolcular adına Kanada, İsviçre, İngiltere ve Almanya'dan uzmanlar ve yetkililerin katıldığı aktarıldı.

İran Havacılık Kurumu, kazaya ilişkin eldeki bilgilerin Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü standartlarına uygun olarak bir araya getirileceğini ve taslak şeklindeki bu verilerin ilgili ülkelerle paylaşılacağını duyurdu.

İlk verileri içeren taslak metnin gönderileceği, kaza inceleme çalışmalarına katılan ülkelerin de 2 ay içinde söz konusu metne ek yaparak İran Havacılık Kurumu'na sunabileceği belirtilirken, kaza araştırma ve inceleme nihai raporunun ise 2 ay sonra yayımlanacağı kaydedildi.

Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.


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