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Dünya İran harekete geçti! Nükleer programı hakkında tepki: Almanya, İngiltere, Fransa'nın ortak bildirisi geçersiz
Dünya

İran harekete geçti! Nükleer programı hakkında tepki: Almanya, İngiltere, Fransa'nın ortak bildirisi geçersiz

Yeniakit Publisher
2024-06-17 10:52:00 - 2024-06-17 11:07:38
İran harekete geçti! Nükleer programı hakkında tepki: Almanya, İngiltere, Fransa'nın ortak bildirisi geçersiz

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Almanya, İngiltere ve Fransa'nın İran'ın nükleer programı hakkında yayınladıkları ortak bildiriyi geçersiz ve asılsız iddialar içeren bir belge olarak nitelendirdi ve kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı, İran'ın nükleer programının her zaman tamamen barışçıl bir yapıya sahip olduğunu ve nükleer silahların İran'ın askeri ve savunma doktrininde hiçbir yeri olmadığını belirtti.

İran iddialar karşısında harekete geçti! Tepki gösterdi

Bakanlık tarafından yayınlanan bildiride ayrıca, mevcut JCPOA (Kapsamlı Ortak Eylem Planı) durumunun sorumlusu olan bu ülkelerin, İran'ı JCPOA'yı içeriğinden yoksun bırakmakla suçlamasının ironik olduğu ifade edildi.

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile yapıcı etkileşim ve teknik işbirliğine devam etmeye bağlı kalacağını ve barışçıl nükleer projelerini Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması ve Kapsamlı Güvence Anlaşması çerçevesinde sürdüreceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerinin tepkisel değil, ulusal nükleer kalkınma programı doğrultusunda ve uluslararası hak ve yükümlülükler çerçevesinde devam edeceğini belirtti ve Batılıların bu konudaki yanlış spekülasyonlarının diğer hataları gibi sonuçsuz kalacağını ifade etti. Bildiride ayrıca, İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman yapıcı etkileşim ve diyaloğa hazır olduğu ve iyi niyet, başarısız olmuş geçmiş politikalardan kaçınma ve ciddi pragmatik bir yaklaşımın tüm tarafların meselelerine ve konularına yaklaşmada gerekli olduğuna inandığı belirtildi.
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