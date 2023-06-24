İran, Halep’te savaşa hazırlanıyor

İran yönetimi, Suriye’nin Şam, Humus, Deyrizor ve Kuneytra şehirlerinde konuşlu Şii milisleri Halep’e yönlendirdi.

Suriyeli muhalif komutanlardan Albay Yusuf Hamud, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin geçtiğimiz günlerde Halep’e yaptığı ziyaretle birlikte bölgede ciddi bir hareketliliğin başladığını ve İran’ın açıkça savaş hazırlığı yaptığını belirtti.

Hamud; Orta Doğu’nun en büyük üretim merkezi olan ve savaş öncesi nüfusu 6 milyona ulaşan Halep’in normalleşmesinin, mültecilerin dönüşü ve Suriye’nin istikrarı için hayati önem taşıdığını söyledi.

Kaynak: Türkiye gazetesi