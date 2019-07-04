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İran Güvenlik Bakanı: “Yaptırımlar kaldırılırsa Washington ile Tahran arasında görüşmeler başlayabilir”

İran Güvenlik ve İstihbarat Bakanı Mahmut Alevi, ABD’nin yaptırımları kaldırması halinde iki ülkenin görüşmeye başlayabileceğini söyledi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:23
İran Güvenlik Bakanı: “Yaptırımlar kaldırılırsa Washington ile Tahran arasında görüşmeler başlayabilir”

İran Güvenlik ve İstihbarat Bakanı Mahmut Alevi, ABD’nin yaptırımları kaldırması halinde iki ülkenin görüşmeye başlayabileceğini söyledi.


İran Güvenlik ve İstihbarat Bakanı Mahmut Alevi, ABD’nin yaptırımları kaldırması halinde İran’ın üst düzey yetkililerinin Washington ile Tahran arasında görüşmelerin başlamasına izin verebileceğini söyledi.


Dün gece geç saatlerde bir açıklama yapan Alevi, "Eğer Donald Trump yaptırımları durdurursa Ruhani lider görüşmelerin başlamasına izin verir” dedi. Alevi ayırca İran’ın ABD’ye ait insansız askeri keşif uçağını düşürmesine, ABD’nin İran ordusunun gücünden korktuğu için misilleme yapmaktan vazgeçtiğini sözlerine ekledi.


İran Devrim Muhafızları Komutanlığı, ABD’nin askeri casus uçağının İran’ın Hürmüzgan bölgesinde İran hava sahasını ihlal ettiği için düşürüldüğünü açıklamış, ABD ise insansız keşif uçağının İran hava sahasının 34 kilometre dışında düşürüldüğünü söylemişti. ABD Başkanı Donald Trump, olay sebebiyle İran’a yapılacak misilleme saldırısını uygulamadan 10 dakika önce durdurduğunu açıklamış, askeri yetkililerin misilleme saldırısında 150 kadar insanın ölme ihtimalini bildirmesi nedeniyle vazgeçtiğini söylemişti.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:23
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