İşgal edilmesi en zor ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

İŞGAL EDİLMESİ EN ZOR ÜLKELER ORTAYA ÇIKTI Artan gerilimle birlikte dünya genelinde dikkat çeken bir araştırma daha gündeme geldi. Yapay zeka son 20 yılda ve günümüzde yaşananları analiz etti. Askeri güç, coğrafi avantaj, savunma bütçesi ve toplumsal direnç gibi kriterler dikkate alınarak hazırlanan listede “işgal edilmesi en zor ülkeler” ortaya çıktı.