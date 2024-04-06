İran Genelkurmay Başkanı açıkladı: İsrail, Şam saldırısından pişman olacak! İran'dan misilleme, o haber
Tahran yönetiminden İsrail'in Şam saldırısına misilleme tehdidi sürüyor. Birçok saldırılar devam ederken İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İsrail'in Suriye'de İran Devrim Muhafızları üyelerini öldürdüğüne "pişman olacağını" söyledi. İran'dan İsrail'e bir misilleme tehdidi daha geldi.
İran'dan, Şam'da komutanlarını öldüren İsrail'e bir misilleme tehdidi daha geldi.
İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, "düşmanın" Suriye'de İran Devrim Muhafızları üyelerini öldürdüğüne pişman olacağını söyledi.
Şam'daki İran büyükelçiliğinin konsolosluk ek binasını yerle bir eden 1 Nisan'daki saldırıda, aralarında iki generalin de bulunduğu yedi Devrim Muhafızları Ordusu mensubu ölmüştü.
Bakıri, İran Devrim Muhafızları'nın dış operasyonlar kolu olan Kudüs Gücü'nden ölen iki tuğgeneralden biri olan Muhammed Rıza Zahedi'yi anmak için İsfahan 'ın merkezinde bugün düzenlenen törende konuştu.
Bakıri, "İran'ın cevabının doğru zamanda, gerekli hassasiyet ve planlamayla ve düşmana azami zarar verilerek gerçekleştirileceğini, böylece yaptıklarından pişman olacaklarını" ifade etti.
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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre 63 yaşındaki Zahedi, Kudüs Gücü'nün Filistin Toprakları, Suriye ve Lübnan komutanıydı.
Kırk yılı aşkın kariyeri boyunca çeşitli komutanlıklarda bulunmuş olan Zahedi, 2020 yılında ABD 'nin Bağdat havaalanına düzenlediği füze saldırısında Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden bu yana öldürülen en üst düzey İranlı askerdi.
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