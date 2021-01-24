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Dünya İran gemisine el koydular
Dünya

İran gemisine el koydular

Endonezya, yasa dışı yakıt taşıdığından şüphelendiği İran gemisine el koydu.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 17:02:00 -
İran gemisine el koydular

Endonezya’nın yasa dışı yakıt taşıdığından şüphelenilen İran ve Panama bandıralı 2 tankere el koyduğu bildirildi.

Sahil Güvenlik Kurumu (BAKAMLA) Protokol ve Halkla İlişkiler Başkanı Wisnu Pramandita, yaptığı açıklamada, yasa dışı yakıt taşıdığından şüphelenilen İran ve Panama bandıralı 2 tankerin, Batı Kalimantan eyaletine bağlı Pontianak kenti açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından durdurulduğunu belirtti.

Pramandita, bölgede transit geçiş ihlali yapan tankerlerde petrol sızıntısı olduğunun ve ekiplerin müdahalesinde de tanker isimlerinin kapatılmaya çalışıldığının tespit edildiğini aktardı.

Pramandita, detaylı soruşturma için tankerlerin Batam bölgesine çekildiğini ifade etti.

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