İran gemisine Akdeniz’de sabotaj

Münübe Yılmaz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, uluslararası hukuk ve deniz hukuku hiçe sayılarak Akdeniz’deki İran konteyner gemisine sabotaj düzenlendiğini doğruladı. Hatipzade, yapılan eylemi kınarken, 'Bu sabotaj eyleminin faillerinin belirlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması çeşitli departmanların gündeminde ve bu alanda çeşitli boyutlarıyla gerekli takipler ciddi şekilde ele alınmaktadır' dedi. İran Denizcilik Şirketi sözcüsü ise daha önce, 11 Mart'ta Akdeniz'de "İran Şehrikürd" gemisine patlayıcı cihazın isabet etmesi sonucunda geminin gövdesinin bir kısmının hasar gördüğünü dile getirmişti. İran nakliye konteyner şirketine ait olan geminin İran'dan Avrupa'ya hareket ettiği ve geminin gövdesine isabet eden patlayıcı cisim sebebiyle küçük bir yangın meydana geldiği belirtilmişti.