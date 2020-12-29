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Aktüel İran Enerji Bakanı Erdekaniyan, Irak'ın doğal gaz borcunu görüşmek üzere Bağdat'ta
Aktüel

İran Enerji Bakanı Erdekaniyan, Irak'ın doğal gaz borcunu görüşmek üzere Bağdat'ta

Yeniakit Publisher
2020-12-29 13:13:43 -
İran Enerji Bakanı Erdekaniyan, Irak'ın doğal gaz borcunu görüşmek üzere Bağdat'ta

TAHRAN (AA) - İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, Tahran yönetiminin ödenmeyen borçlar nedeniyle doğal gazı kısmasının ardından, Bağdat'ta Irak Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galib ile bir araya geldi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre Erdekaniyan ile Galib, ikili ilişkiler, mali iş birliği, Irak'ın İran'a olan doğal gaz borcu ve bunun ödeme mekanizmasını görüştü.

Erdekaniyan ile Galib'in görüşme sırasında karşılıklı mali konuların ve ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptıkları belirtildi.

Beraberindeki heyetle bugün Bağdat'a giden Erdekaniyan'ın, Irak'ın Ticaret ve Elektrik bakanlarıyla da bir araya geldiği aktarıldı.

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