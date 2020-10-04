İran ekonomisi çöküşte! "Kimse bizden 1 dolarlık dahi mal almıyor"

İran Planlama ve Bütçe Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nubaht, ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlar nedeniyle İran halkının zor günler geçirdiğini dile getirdi. Hiçbir ülkenin İran ile bir dolarlık dahi alışveriş yapmadığını aktaran Nubaht, ülke idaresi için 120 milyar dolar dövize ihtiyaç olduğunu ifade etti.

İran'ın içerisinde bulunduğu durumu 8 yıl süren İran-Irak Savaşı'na benzeten Nubaht, ekonomik savaşa karşı direneceklerini sözlerine ekledi. Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, geçtiğimiz ay yaptığı konuşmada İran'ın petrol gelirinin son 8 yılda 120 milyar dolardan 20 milyar dolara düştüğünü söylemişti.