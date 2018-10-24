İran ekibi Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi

İran’ın Süperlig takımı Perspolis, Katar’ın El-Esed takımı ile rövanş maçında 1 – 1 berabere kalarak Asya şampiyonlar liginde finale adını yazdırdı.

Perspolis ve El-Esed Salı günü Tahran’da Azadi stadyumunda karşı karşıya geldi.

Katar’daki karşılaşmayı 1 – 0 kazanan Perspolis takımı rövanş maçında rakibi El-Esed’le 1 – 1 berabera kaldı ve böylece final maçının vizesini kazandı.

Perspolis takımı on gün sonra Japonya’nın Kaşima takımı ile Japonya’da karşılaşacak.

Bu maçın rövanşı ise on yedi gün sonra Tahran’da düzenlenecek.