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İran ekibi Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi

İran Süper Lig ekiplerinden Perspolis, Katar ekibi El-Esed takımını geçerek Asya Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 17:37
İran ekibi Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi

İran’ın Süperlig takımı Perspolis, Katar’ın El-Esed takımı ile rövanş maçında 1 – 1 berabere kalarak Asya şampiyonlar liginde finale adını yazdırdı.

Perspolis ve El-Esed Salı günü Tahran’da Azadi stadyumunda karşı karşıya geldi.

Katar’daki karşılaşmayı 1 – 0 kazanan Perspolis takımı rövanş maçında rakibi El-Esed’le 1 – 1 berabera kaldı ve böylece final maçının vizesini kazandı.

Perspolis takımı on gün sonra Japonya’nın Kaşima takımı ile Japonya’da karşılaşacak.

Bu maçın rövanşı ise on yedi gün sonra Tahran’da düzenlenecek.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 17:37
  1. İran
  2. Asya Şampiyonlar Ligi

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