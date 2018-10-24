İran ekibi Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi
İran Süper Lig ekiplerinden Perspolis, Katar ekibi El-Esed takımını geçerek Asya Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.24 Ekim 2018 Çarşamba 17:37
İran’ın Süperlig takımı Perspolis, Katar’ın El-Esed takımı ile rövanş maçında 1 – 1 berabere kalarak Asya şampiyonlar liginde finale adını yazdırdı.
Perspolis ve El-Esed Salı günü Tahran’da Azadi stadyumunda karşı karşıya geldi.
Katar’daki karşılaşmayı 1 – 0 kazanan Perspolis takımı rövanş maçında rakibi El-Esed’le 1 – 1 berabera kaldı ve böylece final maçının vizesini kazandı.
Perspolis takımı on gün sonra Japonya’nın Kaşima takımı ile Japonya’da karşılaşacak.
Bu maçın rövanşı ise on yedi gün sonra Tahran’da düzenlenecek.
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