İran Dışişleri Sözcüsü Musevi: "Benzer takas ortamı oluşursa tüm diplomatik gücümüzü kullanacağız"

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, İran ve ABD arasında tutuklu takasına yönelik, "Benzer takas ortamı oluşursa masum İranlıları kurtarmak için tüm diplomatik gücümüzü kullanacağız" dedi.

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi yaptığı açıklamada, İran ve ABD arasındaki tutuklu takasına yönelik açıklamalarda bulundu. Musevi, "Daha önce, ABD’de tutuklu durumda olan İranlı mahkumları ülkeye getirmeye hazır olduğumuzu söylemiştik" dedi. Musevi, "Ülkemizde suçları gayet net olan ve ülke güvenliğini tehdit eden birçok tutuklu var. Öte yandan İsviçre Büyükelçisi ve bu ülkenin hükümeti de dahil olmak üzere bu insanların serbest bırakılmasını öneren bazı ülke ve bireylerin çabalarına dikkat etmeye çalıştık" ifadelerini kullandı.

"Diplomatik gücümüzü kesinlikle bu yönde kullanacağız"

Musevi, "ABD’nin tek taraflı, yasa dışı ve hukuksuz yaptırımlarını delmek ile suçlanan masum İran vatandaşlarını kurtarmak, onların özgürlüğe kavuşmasını sağlamak ve ailelerine kavuşabilmeleri için benzer takas ortamı oluşursa tüm diplomatik gücümüzü kesinlikle bu yönde kullanacağız" diye konuştu.

Öte yandan İran, geçtiğimiz hafta ABD’li eski donanma askeri Michael White’ı insani nedenleri göz önünde bulundurarak serbest bıraktığını duyurmuştu. White’ın İran’da serbest bırakılmasına karşılık ABD’de tutuklu bulunan İranlı bilim adamı Mecid Taheri de serbest bırakılarak İran’a gönderilmişti.