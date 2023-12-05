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Gündem İran Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e sert sözler!
Gündem

İran Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e sert sözler!

Yeniakit Publisher
2023-12-05 23:46:00 -

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Moskova'da gerçekleştirilen Hazar ülkelerin Dışişleri Bakanları toplantısında gerçekleştirdiği konuşmasında katil İsrail'i eleştirdi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen toplantıda Azerbaycan, Rusya, Türkmenistan, Kazakistan ve İran’ın Dışişleri Bakanları bir araya geldi.

“Çocuklara karşı işlenen suçlarda İsrail ilk sırada yer alıyor. Ne bölgede ne de dünyanın başka yerlerinde hiçbir terör örgütünün tarihinde bu kadar çocuk cinayeti kaydedilmedi. İsrail’in savaş suçlarının ispatı için bu kadar sivil insanın ölümü yeterli değil mi?" diyen İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, şu çağrıda bulundu:

İsrail’e yakıt sağlama ve ürün gönderme gibi ticari faaliyetler sonlandırılmalı. İsrail ürünleri boykot edilmeli. Filistin halkı ile dayanışma için en azından bu adımlar atılabilir.

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