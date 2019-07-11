İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten Körfez’in iki önemli ülkesine çağrı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan’a ABD ve İsrail tarafından oluşturulduğu iddia edilen, İran’ın ‘B timi’ adını verdiği gruptan ayrılma çağrısında bulundu.

Lübnan merkezli El Meyadin kanalına konuşan İran Dışişleri Bakanı Zarif, bölge ülkelerine çağrıda bulunarak, İran’ın ABD ile İran arasında savaş isteyen grup şeklinde tanımladığı B timinden ayrılmalarını istedi. Zarif, ”Umut ediyorum komşularımız yeni timlerin peşinden gitmek yerine kendi içlerine dönerler” dedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve BAE Prensi Muhammed bin Zayid’in B timine bağlandıklarını söyleyen Zarif, “Elbette bu timden ayrılabilirler ve biz onların ayrılmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan ve BAE’nin Bolton ve Netanyahu tarafından kurulan ve barışı tehdit eden B timinden ayrılmaları için çağrıda bulunan Zarif, Suudi Arabistan ve BAE’den bölgede işbirliği ve diyalog istediklerini söyledi. İran’ın ABD tarafından gelecek her türlü tehdide karşılık vermeye hazır olduğunu söyleyen İran Dışişleri Bakanı Zarif, ”İran güçlü ve buna her zaman hazır bir ülkedir” şeklinde konuştu.