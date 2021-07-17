İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten ABD'nin iddialarına tepki
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kişisel Twetter hesabından yaptığı bir paylaşımda ABD'nin İran'a yönelik yeni iddialarına tepki gösterdi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
"ABD bağlantılı silahlı kişiler, Venezuela ve Haiti'deki liderlere suikast düzenlemeyi planlıyor. Halbuki ABD diğerlerini gülünç ve çocukça adam kaçırma operasyonlarıyla suçlayarak suç ilişkilerini örtmeye çalışmaktadır. Başkalarını suçlamadan önce kendi evinizi düzene sokun!"