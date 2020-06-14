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Aktüel

İran Dışişleri Bakanı Zarif bugün Türkiye'ye geliyor

Yeniakit Publisher
2020-06-14 09:21:08 -
İran Dışişleri Bakanı Zarif bugün Türkiye'ye geliyor

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in, 14-15 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Açıklamada, "Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadesi yer aldı.

Diplomatik kaynaklar, Zarif'in İstanbul'a geleceğini bildirdi.

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