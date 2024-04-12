  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD ordusu LOA’i gönderdi: F-35 savaş uçağı ile ilgili kararını verdi! Ardından tedariki yapılacak

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Bademcik ameliyatı sonrası 39 milyon lira tazminat kazandılar! İstanbul'da görülmemiş olay

Temmuzda memur ve emekliye yüzde kaç zam yapılacak? Bakan Şimşek ipucunu verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gabar'daki çalışanları telefonla aradı! Petrol sahasındaki çalışanlara tebrik

Bozdağ'dan seçim açıklaması: Birinci önceliğimiz...

İhracatta çifte rekor... Ticaret Bakanlığı: Tarihin en yüksek seviyesine ulaştı!

Fransa'da hastane randevusu çıkışı: 5 Euro ceza geliyor! Yapmayanların başı ağrıyabilir

Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz!

Rusya'dan beklenmedik karar, vatandaşlarına çağrı! Devlet yetkilileri, 'Seyahat etmeyin' diyerek duyurdu
Gündem İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Alman, İngiliz ve Avustralyalı mevkidaşlarıyla görüştü
Gündem

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Alman, İngiliz ve Avustralyalı mevkidaşlarıyla görüştü

Yeniakit Publisher
2024-04-12 07:11:00 -
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Alman, İngiliz ve Avustralyalı mevkidaşlarıyla görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail ile yaşanan gerginliklerin gölgesinde Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile görüştü.

İsrail’in Şam'daki İran Konsolosluğuna düzenlediği saldırının ardından gözler beklenen misilleme saldırıya kilitlendi. İran tarafından İsrail'e düzenlenecek herhangi bir saldırının önlenmesi için ise dünya liderleri diplomasi trafiğine devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail ile yaşanan gerginliklerin gölgesinde Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile görüştü. Abdullahiyan, görüşmelerde İsrail'in “uluslararası hukuku ve Viyana Sözleşmelerini” çiğnediğini ve misilleme yanıtının “meşru” olduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) İsrail saldırısını kınamaması halinde “saldırganın cezalandırılması amacıyla meşru müdafaanın bir gereklilik olduğunu” vurgulayan Abdullahiyan, “İran'ın savaşın kapsamını genişletmek istemediğini, ancak istikrarsız bölgede güvenliğin geri gelmesini istediğini belirttim” dedi.

“İran'ı bu saldırıyı gerilimi tırmandırmak için bahane olarak kullanmaması konusunda uyardık”

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre düzenlediği basın toplantısında, “İran’a Şam'da meydana gelen saldırıya ABD'nin hiçbir şekilde dahil olmadığını ilettik. Ayrıca İran'ı bu saldırıyı bölgede gerilimi tırmandırmak ya da ABD tesislerine veya personeline saldırmak için bir bahane olarak kullanmaması konusunda uyardık” dedi.

 

İran'dan Türkiye'ye büyük alçaklık! Cihat Yaycı açıkladı, herkes 'Bu nasıl olur?' diyor
İran'dan Türkiye'ye büyük alçaklık! Cihat Yaycı açıkladı, herkes 'Bu nasıl olur?' diyor

Gündem

İran'dan Türkiye'ye büyük alçaklık! Cihat Yaycı açıkladı, herkes 'Bu nasıl olur?' diyor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başkan Erdoğan'dan kritik İran görüşmesi
Başkan Erdoğan'dan kritik İran görüşmesi

Gündem

Başkan Erdoğan'dan kritik İran görüşmesi

Joe Biden İran-İsrail geriliminde safını tuttu!
Joe Biden İran-İsrail geriliminde safını tuttu!

Dünya

Joe Biden İran-İsrail geriliminde safını tuttu!

ABD'den İran'a gözdağı
ABD'den İran'a gözdağı

Dünya

ABD'den İran'a gözdağı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Leyl....

Selam aleyk! Görü$tükleri de bunun gibi Sionistlerin kuklalari! Puppet Show!!

Nadir

İt iti ısırmaz sadece göstermelik birbirlerine havlıyorlar
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23