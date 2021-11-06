  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Arkasına Nutuk'u koyup, parmak sallayarak özür diledi! Türkkan'dan özür mesajı!

İYİ Parti'de beklenen istifa! Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'dan flaş hamle

'Büyük rezalet' diyerek tepki gösterdi: İşte Kılıçdaroğlu'nun maşa olduğunun belgesi

Abdüllatif Şener yine zıvadan çıktı! "Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan daha imanlı"

Üçok’tan ABD’li o isme tepki: Be Allahsız, bizim ürettiğimiz dronlar mı battı?

Kılıçdaroğlu'ndan yeni tehdit: İhaleyi alan olursa çok ağır bedeller öder!

Abdurrahman Dilipak sordu: Hafız mı ateist mi Ehli Beyt'ten mi?

İhsan Şenocak Hoca, Efendimiz'in (SAV) hayatını anlatarak uyardı!

Dr. Fayiz Ebu Şemmale yazdı: 'Filistinliler işgalcinin gölgesinde yaşamayı kabul ederlerse ne olur?'

Hamza Dağ'dan şehit ağabeyine küfreden Türkkan'a sert cevap: Yazıklar olsun size
Dünya İran Devrim Muhafızları'ndan flaş açıklama! "Onları artık iş başına getirmeyin"
Dünya

İran Devrim Muhafızları'ndan flaş açıklama! "Onları artık iş başına getirmeyin"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Vekili'nden "liberalleri artık iş başına getirmeyin" açıklaması geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 11:01:00 -
İran Devrim Muhafızları'ndan flaş açıklama! "Onları artık iş başına getirmeyin"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Vekili Ali Fedevi, ülkede halkın liberal düşüncedeki yöneticilerin iş başına gelmesine izin vermemesi gerektiğini savundu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre Fedevi, yaptığı açıklamada reformistleri hedef aldı.

Ülkede 18 Haziran'da yapılan seçimlerle 8 yıllık Hasan Ruhani hükümetinin ardından muhafazakarların iş başına gelmesine değinen Fedevi, "Halk artık liberallerin ve İslami devrime inanmayanların iş başına gelmesine izin vermemelidir. Çünkü onlar başka yollar peşindedir." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

m.c

tabii siz cok baska yollardasiniz degilmi... Ummetin en buyuk dusmalari
  • Yanıtla

mehmet kocamen

müslüman düşmanı,müslüman katili iran.tek yaptıkları islam ümmeti içinde fitne fesat
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Erdoğan devreye girdi! Rus komutan görevden alındı
Dünya

Erdoğan devreye girdi! Rus komutan görevden alındı

Ermenilerin silah, cephane ve insan kaçakçılığına göz yuman Rus Barış Gücü Komutanı Rüstem Muradov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın de..
Skandalları paçalarından sızıyor! Şehidin bacısına küfreden Lütfü Türkkan, bakın daha önce ne yazmış!
Siyaset

Skandalları paçalarından sızıyor! Şehidin bacısına küfreden Lütfü Türkkan, bakın daha önce ne yazmış!

İYİ geçinip magandalığa soyunan, kul hakkından bahsedip kul hakkı yiyen, milliyetçilikten dem vurup terör örgütü uzantılarıyla kol kola gire..
Bakan Soylu ilk kez anlattı: Kaybedince ağladım
Gündem

Bakan Soylu ilk kez anlattı: Kaybedince ağladım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019 yılında gerçekleştirilen seçimlerde İstanbul'un CHP yönetimine geçmesi sonrası babasıyla yaşadığı bir a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay