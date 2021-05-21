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Dünya İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail kanseri yok olma aşamasında
Dünya

İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail kanseri yok olma aşamasında

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesin ardından açıklama yapan İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu durumu zafer olarak gördüklerini belirterek İsrail'in yok olmak üzere olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 21:44:00 -
İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail kanseri yok olma aşamasında

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Filistin direniş gruplarının İsrail saldırıları karşısındaki direnişlerini zafer olarak gördükleri belirtilerek, “İsrail kanseri artık yok olma aşamasında. İsrailliler Filistinli kadın ve çocukları vahşice katledemeyeceklerini ve yeni maceralara giremeyeceklerini anladılar” ifadeleri kullanıldı.

Ateşkes sonrası İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan açıklama

İran Devrim Muhafızları Ordusundan, İsrail ile Hamas arasında yürürlüğe giren ateşkes sonrası yazılı bir bildiri yayınladı. Devrim Muhafızları Ordusu’nun yayınladığı bildiride, yürürlüğe giren ateşkesin Filistinliler için zafer anlamı taşıdığı belirtilerek, “Filistinlilerin 11 günlük direnişi, İsrail’in ateşkes iltimas ve talebi ile sona erdi. Filistinlilerin mülteci olduğu ve evlerinin yıkıldığı dönem artık sona erdi. Filistin’in asıl toprak sahipleri ülkelerine dönene ve işgalciler konuşana dek direniş devam edecek” ifadeleri kullanıldı.

“Demir kubbenin zayıflığı görülmüş oldu"

Filistin direniş gruplarının başlattığı Kudüs Kılıcı Operasyonu ile birlikte “savaş meydanında” değişiklik yaşandığı vurgulanan bildiride, “Demir kubbenin zayıflığı görülmüş oldu. Siyonistler artık korku içinde sığınaklarda yaşamaya tahammül etmeli” denildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, Filistin direniş gruplarının İsrail rejimi saldırıları karşısındaki direnişlerini ve Kudüs Kılıcı Operasyonu’nu zafer olarak gördüklerini belirterek, Filistinlileri kazandıkları zafer için tebrik etti.

“İsrail kanseri artık yok olma aşamasında"

Bildiride ayrıca, İsrail’in yok olmak üzere olduğu belirtilerek, “İsrail kanseri artık yok olma aşamasında. İsrailliler Filistinli kadın ve çocukları vahşice katledemeyeceklerini ve yeni maceralara giremeyeceklerini anladılar” ifadeleri kullanıldı.

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Yorumlar

Ervan

Acem palavrası bugüne kadar sesi çıkmayan tırsaki mermi sesi kesilince ortaya çıkıyor
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Özgür Bayraktar

Iran ve uzantlari sag olsun israil her gecen gun buyumeye devam ediyor islam basindaki bela sialar ve suud ailesidir evvwla bu iki guruh yok edilmelidir sonrasi israil kendiliginden cokecektir
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