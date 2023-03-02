İran destekli Şii Haşdi Şabi Örgütü'nden deprem bölgesinde terör faliyeti!

Irak merkezli Şii çatı örgütü Haşdi Şabi, Türkiye merkezli depremlerin ardından Suriye'de 'insani yardım faaliyetleri' için çeşitli çalışmalar başlattı.

Bu çalışmalara Bağdat yönetiminin de onayı eklenince Haşdi Şabi, sınır boyunca Suriye'de depremden etkilenen bölgelerde faaliyet göstermeye başladı.

İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı Şii milisler daha önce Bağdat yönetiminden resmi bir onay almaksızın Suriye'de varlık göstermişti. Ancak deprem yönetimden onaylı olarak grubun bu ülkede resmi bir şekilde faaliyet göstermesine olanak tanıdı.

Washington Institute'ten Erik Yavorsky imzalı analize göre, Haşdi Şabi şu anda Suriye'de resmi onaylar beraberinde varlık gösteriyor. Haşdi Şabi'nin depremden etkilenen ülkede faaliyet göstermesi ise hamisi İran'ın yardım konvoyları ile Suriye'ye ve Lübnan'a yapacağı silah tedarikini potansiyel olarak mümkün kılıyor.

Haşdi Şabi depremin ardından "Seyyide Zeyneb" ve "Irak Kurtarma Misyonu" isimleriyle depremden etkilenen Suriye için insani yardım kampanyası başlatmıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haşdi Şabi'ye bağlı yüzlerce milis şu ana kadar Suriye'de sahra hastanesi, aşevi, kan bağış merkezi kurdu. Yardım faaliyetleri aracılığıyla deprem, Irak ve İran medyasında propaganda amaçlı kullanıldı.

Suriye'nin Halep kentinde asılan bir afişte Irak Başbakanı Muhammed Şiya es Sudani ve Haşdi Şabi Başkan Vekili Ebu Fedak, Suriye halkına yönelik büyük destekleri için övülüyordu.

Suriye halkına yönelik destek çabalarını "dini bir vazife" olarak nitelendiren Haşdi Şabi'ye bağlı medya, 'insani yardım faaliyetleriyle' Irak'taki İran yanlısı silahlı gruplarla bağlantılı olmayan Şii dini teşkilatlanmalarından destek arayışına girişti.

Öte yandan Haşdi Şabi Başkanı Falah el Feyyad ve Başkan Vekili Ebu Fedak, deprem sürecinde rejim lideri Beşar Esed ile görüşmelerde bulundu.

Erik Yavorsky'e göre, Haşdi Şabi liderliğinden yetkililer ve İranlı ortakları, Esed rejimi ve Lübnan Hizbullah'ı ile sınır ötesi koordinasyonlar konusunda önemli derecede ilerleme sağlamak ve Irak içinde kendilerini meşrulaştırma çabaları için depremden faydalanma hususunda kararlı olabilirler.

Diğer taraftan Yavorsky, bu nedenlerle Suriye'deki Haşdi Şabi yardım operasyonlarının yakından incelenmesi gerektiği üzerinde duruyor.

Kaynak: Mepa News