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Dünya İran destekli örgütten Türkiye'ye skandal tehdit: Karşılık vermeye hazırız!
Dünya

İran destekli örgütten Türkiye'ye skandal tehdit: Karşılık vermeye hazırız!

Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı Irak'ın kuzeyinde başarıyla yürüttüğü operasyonların İran destekli çapulcu sürüsünü rahatsız etti. Haşdi Şabi çatısı altında yer alan Asaib Ehlil Hak adlı örgütten Türkiye'ye yönelik skandal tehdit bir geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 19:23:00 -
İran destekli örgütten Türkiye'ye skandal tehdit: Karşılık vermeye hazırız!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım isminin verildiği operasyonlarla, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde yer alan varlığını sonlandırmak için geçtiğimiz ay harekete geçmişti.

Başta Metina olmak üzere Avaşin, Basyan, Zap, Gara ve Kandil’in bazı bölgelerine düzenlenen kara ve hava harekatında bugüne kadar 124 terörist öldürüldü, binlerce terör hedefi vurularak yerle bir edildi.

Türkiye'ye skandal sözler

Söz konusu operasyonlar Irak'ta yer alan İran destekli Haşdi Şabi çatısı altındaki Asaib Ehlil Hak örgütünü rahatsız etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan örgütün sözcüsü el-Rubaye, "Bölgedeki Türk saldırganlığına karşı tüm ihtimalleri masada tutuyoruz." dedi.

Sahip oldukları güçlerin, Irak'ın egemenliğini savunma kabiliyetine sahip olduğunu ifade eden sözcü, "Türkiye’ye askeri bir karşılık vermeye hazırız." tehdidinde bulundu.

Rubaye, "Irak hükümeti, Türklerin saldırganlığına karşı Irak ordusunun hava savunma kabiliyetlerini artırmalı ve geliştirmeli." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Asaib Ehlil Hak örgütünü yıl başında "Yabancı Terör Örgütleri" listesine aldıklarını açıklamıştı.

 

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Yorumlar

1905

bu çapulçular mı ırak topraklarını savunuyormuş ırakın askeri gücü yokmuymuş 
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Xmen

Yılanın başını zamanında ezmek lazım
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