İran destekli gruplara hava saldırısı
Suriye'nin Irak sınırına yakın El Bukemal ilçesinde, Şam yönetimi saflarında yer alan İran destekli terörist gruplara hava saldırısı gerçekleştirildi.
AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, akşam saatlerinde aidiyeti bilinmeyen hava araçları, Deyrizor iline bağlı El Bukemal ilçesinde İran destekli terörist grupların bulunduğu noktalara saldırı gerçekleştirdi.
El Bukemal merkezinde gün içinde, İran destekli terörist grupların göstermelik askeri geçit töreni yaptığı belirtildi.
Akabinde aidiyeti bilinmeyen hava araçlarının, bölgede keşif uçuşu yaptığı ifade edildi.
Suriye ordusu saflarında yer alan İran destekli grupların, El Bukemal'da yoğun varlık gösterdiği biliniyor.
Aidiyeti bilinmeyen hava araçları 3 ve10 Ekim'de, El Bukemal'in doğusunda Harabeş, Herri ile Humeyda bölgelerindeki İran destekli grupların yerlerini ve konvoyları hedef almıştı.
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İran destekli grupların Deyrizor'daki varlığı
Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatları ve ticaret yolları da bu kentten geçiyor.
Deyrizor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Şam yönetiminin eline geçti.
Şam yönetimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.
Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli gruplara, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.
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