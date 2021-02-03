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Dünya İran destek veriyordu! Resmen harekete geçtiler: İşgale başladılar
Dünya

İran destek veriyordu! Resmen harekete geçtiler: İşgale başladılar

Geçtiğimiz günlerde Taliban ile İran'da bir araya gelen Tahran yönetiminin hamlesinin üzerinden çok geçmeden Cephe-i Mukavemet örgütü Afganistan'da bir ilçeyi ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 12:16:00 -
İran destek veriyordu! Resmen harekete geçtiler: İşgale başladılar

İran destekli Şii Hazara milis grup Cephe-i Mukavemet'in Afganistan'da bir ilçeyi ele geçirdiği bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, savaş ağası Alipur liderliğindeki milis gruplar, Afganistan'ın orta kesimindeki Vardak'ın batısında yer alan Bihsud ilçe merkezini kontrol altına aldı.

Bölge kaynakları ilçe merkezindeki hükümet binalarının Hazara milislerce kontrol altına alındığını, bazı binaların ateşe verildiğini kaydetti.

Hazara milislerin, Kabil hükümetinin bölgeye atadığı yeni emniyet müdürlerini kabul etmemesiyle bölgede gerilim 29-30 Ocak tarihlerinde tırmanmıştı.

Hükümet güçlerinin ve Hazara milislerin çatışmasının yanı sıra taraflar halka ateş açmış, çatışan taraflardan ve sivillerde çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirilmişti.

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Yorumlar

hsn

münafık iran abd yi tekrar bölgeye çekecek abd ile birlik hareket ediyor bu iran
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Ebu Huseyin bin Ali

Yakinda tum Islam cografyasi Halifeligimiz Iran Islam Cumhuriyeti tatafindan ele gecirilecek, ve tum kafir yezidlerin sonu gelecek. Yezid kafirlerin mallari bize helaldir. Piss yezidler, sizlere el vermek insanin abdestini bozar.
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