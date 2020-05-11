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Aktüel

İran Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, deniz tatbikatı sırasında Konarak adlı savaş gemisinde meydana gelen kazada 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İran Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, deniz tatbikatı sırasında Konarak adlı savaş gemisinde meydana gelen kazada 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 10:48:04 -
İran Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, deniz tatbikatı sırasında Konarak adlı savaş gemisinde meydana gelen kazada 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İran Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, deniz tatbikatı sırasında Konarak adlı savaş gemisinde meydana gelen kazada 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını duyurdu.

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