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Aktüel İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı: "Ermenistan işgalinin sona erdirilmesinin bölgede istikrarı sağlayacağına inanıyoruz"
Aktüel

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı: "Ermenistan işgalinin sona erdirilmesinin bölgede istikrarı sağlayacağına inanıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-30 12:34:28 -
İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı: "Ermenistan işgalinin sona erdirilmesinin bölgede istikrarı sağlayacağına inanıyoruz"

ANKARA (AA) - İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini ve Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandırmasının bölgede istikrarı sağlayacağını söyledi.

İran hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Vaizi ile Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev telefonda görüştü.

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgalinden kaynaklanan çatışmaların ve Tahran-Bakü ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Vaizi, Bakü ile Erivan arasındaki anlaşmazlıkların uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) kararları çerçevesinde diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi için desteğe hazır olduklarını belirtti.

Azerbaycan'ı dost, kardeş ve İran'ın iyi bir komşusu olarak niteleyen Vaizi, "İran'ın Azerbaycan ile ilgili konumu her zaman açık ve şeffaf olmuştur. Toprak bütünlüğünü her zaman tanıdık saygı gösterdik. İşgalin sona erdirilmesinin bölgede istikrarı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

İran'dan Ermenistan'a silah ve askeri malzeme taşındığı iddialarına ilişkin ise Vaizi, "Bu söylentiler tamamen asılsızdır ve İran ve Azerbaycan arasındaki iyi ilişkileri bozmayı hedeflemektedir." değerlendirmesini yaptı.

Vaizi, "Tahran ve Bakü arasındaki çok boyutlu, stratejik ve iyi ilişkiler şüphesiz bu tür asılsız söylentilerle etkilenmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ise İran'ı Azerbaycan'ın dostu ve iyi bir komşusu olarak bildiklerini vurgulayarak, "İki ülke karşılıklı samimi ilişkilere sahiptir ve bu ilişkilerin muhalif kesimlerin çabalarıyla zarar görmesine izin vermemeliyiz." dedi.

Mustafayev, "İki ülkenin üst düzey yetkilileri Tahran ve Bakü arasındaki ilişkileri geliştirmek ve derinleştirmek için büyük çaba gösterdiler ve bugün bu ilişkiler iyi düzeydedir." ifadelerini kullandı.

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