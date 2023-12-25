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Gündem İran Cumhurbaşkanı'ndan İsrail'e çok açık tehdit!
Gündem

İran Cumhurbaşkanı'ndan İsrail'e çok açık tehdit!

Yeniakit Publisher
2023-12-25 22:16:00 -
İran Cumhurbaşkanı'ndan İsrail'e çok açık tehdit!

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, sosyal medya hesabından katil İsrail'e meydan okudu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun üst düzey yöneticisi Seyyid Razi Musavi, İsrail’in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Musavi'nin ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

'Siyonistler bu suçun bedelini ödeyecekler'

Reisi, “Katil siyonist rejimin Şam'a düzenlediği saldırıda Seyyid Razi Musevi’nin hayatını kaybetmesinden dolayı İran halkına başsağlığı diliyorum. Bu eylem, şüphesiz bölgedeki gaspçı siyonist rejimin hüsranının, çaresizliğinin ve acizliğinin bir başka göstergesidir ve siyonistler bu suçun bedelini mutlaka ödeyecek” dedi.

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