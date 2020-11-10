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Aktüel İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Azerbaycan ve Ermenistan'ın çatışmaları sona erdirme kararından memnunuz"
Aktüel

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Azerbaycan ve Ermenistan'ın çatışmaları sona erdirme kararından memnunuz"

Yeniakit Publisher
2020-11-10 16:28:37 -
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Azerbaycan ve Ermenistan'ın çatışmaları sona erdirme kararından memnunuz"

ANKARA (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Şangay İşbirliği Örgütü liderler zirvesine video konferans yöntemiyle katılarak konuşma yaptı.

Konuşmasında Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgalinden kaynaklanan Dağlık Karabağ'daki çatışmaları sona erdirecek ateşkes anlaşmasını değerlendiren Ruhani, "İran; Azerbaycan ve Ermenistanlı yetkililerin, askeri çatışmaları sona erdirme ve diplomatik çözüm sürecini başlatmak için Rusya aracılığıyla aldıkları kararı memnuniyetle karşılamaktadır." ifadelerini kullandı.

Ruhani, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların uluslararası hukuk çerçevesinde barışçıl yolla çözüme kavuşmasını umduklarını ve bu doğrultuda kendilerinin de ateşkesi sağlamak ve barışı tesis etmek için taraflara bir barış planı sunduklarını belirtti.

Çatışmanın tarafları ve diğer ilgili ülkelerle yoğun istişarelerde bulunduklarının altını çizen Ruhani, "İran, bölgede gerginlikleri ve anlaşmazlıkları azaltmak ve istikrar, güvenlik, kalıcı ve adil barışı tesis etmek için ortaya konulan her türlü çabayı memnuniyetle karşılıyor." dedi.

ABD'deki başkanlık seçimlerini de değerlendiren Ruhani, sonuçların yalnızca dünyanın değil ABD halkının da Washington yönetiminin politikalarından rahatsızlığını ortaya koyduğunu söyledi.

Ruhani, ABD'de göreve gelecek yeni yönetimin verilen mesajı iyi okuyarak, politikalarını halkın iradesini yansıtacak şekilde düzenlemesi gerektiğini ifade etti.

- Azerbaycan ordusunun başarısı Ermenistan'ı anlaşmaya zorladı

Azerbaycan ve Ermenistan, bu gece 00.00'dan (TSİ) itibaren ateşkes yapılması yönünde anlaşma imzalamıştı.

Anlaşmaya göre, Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak, Ermenistan, işgal altında tuttuğu Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacak.

Bölgeye Rus barış güçleri konuşlandırılmasını öngören anlaşma kapsamında Rus ve Türk askerlerden oluşan denetim merkezi de oluşturulacak.


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