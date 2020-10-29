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Aktüel İran Cumhurbaşkanı Ruhani 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
Aktüel

İran Cumhurbaşkanı Ruhani 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 14:19:06 -
İran Cumhurbaşkanı Ruhani 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

İran Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlanan mesajında Ruhani, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Ruhani, mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle zatıalinize ve ülkenizin değerli halkına en içten tebriklerimi sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünün İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in mevlidi ile aynı güne denk gelmesi hayra alamettir. Türkiye halkına hayırlı ve bereketli günler temenni ediyorum. Yüce Allah'tan sizlere sağlık ve başarı, Türkiye halkına da güzel günler niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında sağlık, bilim, ekonomi ve siyasi alanlardaki geniş iş birliği kapasitesinin fark edilmesi ve dikkate alınması temennisinde bulunan Ruhani, şunları kaydetti:

"İran ile Türkiye arasındaki ilişkilerin artmasını ümit ediyorum. Mevcut uluslararası gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartlarında komşu iki büyük ülkenin ilişkilerinin korunması çok önem taşıyor. Bu çerçevede sağlık ve ticari alandaki iş birliği daha önceliklidir."



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