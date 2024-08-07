  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Suratları artık kızarmaz oldu! CHP'nin ''gölge bakanı''na Hatay ayarı

F-35'te olmayan bu özellik MMU Kaan'a yükleniyor! ABD işte şimdi her türlü pisliği yapacak

Adı bile yetti! Çelik kubbe Yunanistan'ı salladı

Hadsizliğin bu kadarına pes! İnstagram’dan gerginliği zirveye çıkaracak adım

ATM'lerde devrim gibi karar: Artık o banknotlar çekilemeyecek!

Eyvah ki ne eyvah! Koç'un villasının elektrik ve doğalgaz parası devlet kasasından ödeniyormuş

İsrail'den büyükelçilikteki Türk Bayrağı'na yönelik skandal provokasyona! Karahasanoğlu’ndan sert tepki! Ben olsaydım çeker tabancayı o dronu vururdum

CHP’nin havsalası almadı: 18 ayda bir tek okul bile yapmadılar dediği Hatay’da 100 okulun açılışı yapıldı

İran ve İsrail, Türkiye'de bunu yapmak için harekete geçti! MİT'ten apar topar flaş hamle geldi

Almanya'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması: ABD bizi kandırıyor!
Dünya İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Batılı ülkelere katil İsrail uyarısı
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Batılı ülkelere katil İsrail uyarısı

Yeniakit Publisher
2024-08-07 19:09:00 -
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Batılı ülkelere katil İsrail uyarısı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgeye huzur gelmesi için Batılı ülkelerin katil İsrail'e desteği kesmesi gerektiğini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan ve Macron telefonda bölgesel konuları değerlendirdi.

"BATILI ÜLKELER İSRAİL'E DESTEĞİ DERHAL SONLANDIRMALI"

Pezeşkiyan, "Eğer Batılı ülkeler bölgede güvenlik sorununun önüne geçmek istiyorlarsa, İsrail'e desteği derhal sonlandırmalı." dedi.

"SİYONİST REJİM BÖLGEDE YANGIN ÇIKARMANIN PEŞİNDE"

ABD ve Batılı ülkelerin İsrail'i işlediği soykırım suçu nedeniyle kınayacakları yere desteklediklerini dile getiren Pezeşkiyan, "Siyonist rejim, Gazze'nin mazlum ve savunmasız halkına yönelik cinayet ve terör eylemlerinin yanı sıra İran'ın resmi konuğu Heniyye'ye düzenlenen suikastla da bölgede yangın çıkarmanın peşinde." ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise bölgede yükselen gerilimden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Kaynak: AA

Heniyye İran'da değil de Türkiye'de şehit edilseydi ne olurdu? İşte İsrail'in Türkiye'deki suikast planı
Heniyye İran'da değil de Türkiye'de şehit edilseydi ne olurdu? İşte İsrail'in Türkiye'deki suikast planı

Medya

Heniyye İran'da değil de Türkiye'de şehit edilseydi ne olurdu? İşte İsrail'in Türkiye'deki suikast planı

İran ve İsrail, Türkiye'de bunu yapmak için harekete geçti! MİT'ten apar topar flaş hamle geldi
İran ve İsrail, Türkiye'de bunu yapmak için harekete geçti! MİT'ten apar topar flaş hamle geldi

Medya

İran ve İsrail, Türkiye'de bunu yapmak için harekete geçti! MİT'ten apar topar flaş hamle geldi

Hakan Fidan'dan İsrail'e sert uyarı! "Tasmalı" detayı dikkat çekti
Hakan Fidan'dan İsrail'e sert uyarı! “Tasmalı” detayı dikkat çekti

Medya

Hakan Fidan'dan İsrail'e sert uyarı! “Tasmalı” detayı dikkat çekti

Hizbullah İsrail'e karşı tek güçlü direniş mi? İşte cevabı
Hizbullah İsrail'e karşı tek güçlü direniş mi? İşte cevabı

Medya

Hizbullah İsrail'e karşı tek güçlü direniş mi? İşte cevabı

Katil İsrail’den Haniye suikastiyle ilgili itiraf! Beyaz Saray küplere bindi
Katil İsrail’den Haniye suikastiyle ilgili itiraf! Beyaz Saray küplere bindi

Gündem

Katil İsrail’den Haniye suikastiyle ilgili itiraf! Beyaz Saray küplere bindi

Boykota destek için yerli atak! Bu markette hiçbir İsrail ürünü satılmıyor
Boykota destek için yerli atak! Bu markette hiçbir İsrail ürünü satılmıyor

Gündem

Boykota destek için yerli atak! Bu markette hiçbir İsrail ürünü satılmıyor

Terörist İsrail'in katliamlarına yapay zeka desteği
Terörist İsrail'in katliamlarına yapay zeka desteği

Dünya

Terörist İsrail'in katliamlarına yapay zeka desteği

Sapık İsrail askeri kameralar önünde rehineye tecavüz etti! Görüntüleri İsrail televizyonu servis etti
Sapık İsrail askeri kameralar önünde rehineye tecavüz etti! Görüntüleri İsrail televizyonu servis etti

Gündem

Sapık İsrail askeri kameralar önünde rehineye tecavüz etti! Görüntüleri İsrail televizyonu servis etti

Önce Yunanistan'ı şimdi de İsrail'i sevindirdi! Hakan Fidan'ın sözleri CHP'li Namık Tan'ı kudurttu
Önce Yunanistan'ı şimdi de İsrail'i sevindirdi! Hakan Fidan'ın sözleri CHP'li Namık Tan'ı kudurttu

Siyaset

Önce Yunanistan'ı şimdi de İsrail'i sevindirdi! Hakan Fidan'ın sözleri CHP'li Namık Tan'ı kudurttu

Japonya'nın İsrail kararına ABD ve İngiltere'den karşı hamle!
Japonya'nın İsrail kararına ABD ve İngiltere'den karşı hamle!

Dünya

Japonya'nın İsrail kararına ABD ve İngiltere'den karşı hamle!

Malumun ilanını CIA yaptı: 'İran ve İsrail birbirlerine zarar vermez'
Malumun ilanını CIA yaptı: 'İran ve İsrail birbirlerine zarar vermez'

Dünya

Malumun ilanını CIA yaptı: 'İran ve İsrail birbirlerine zarar vermez'

İsrail'den büyükelçilikteki Türk Bayrağı'na yönelik skandal provokasyona! Karahasanoğlu’ndan sert tepki! Ben olsaydım çeker tabancayı o dronu vururdum
İsrail'den büyükelçilikteki Türk Bayrağı'na yönelik skandal provokasyona! Karahasanoğlu’ndan sert tepki! Ben olsaydım çeker tabancayı o dronu vururdum

Gündem

İsrail'den büyükelçilikteki Türk Bayrağı'na yönelik skandal provokasyona! Karahasanoğlu’ndan sert tepki! Ben olsaydım çeker tabancayı o dronu vururdum

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23