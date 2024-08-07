İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Batılı ülkelere katil İsrail uyarısı
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgeye huzur gelmesi için Batılı ülkelerin katil İsrail'e desteği kesmesi gerektiğini söyledi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan ve Macron telefonda bölgesel konuları değerlendirdi.
"BATILI ÜLKELER İSRAİL'E DESTEĞİ DERHAL SONLANDIRMALI"
Pezeşkiyan, "Eğer Batılı ülkeler bölgede güvenlik sorununun önüne geçmek istiyorlarsa, İsrail'e desteği derhal sonlandırmalı." dedi.
"SİYONİST REJİM BÖLGEDE YANGIN ÇIKARMANIN PEŞİNDE"
ABD ve Batılı ülkelerin İsrail'i işlediği soykırım suçu nedeniyle kınayacakları yere desteklediklerini dile getiren Pezeşkiyan, "Siyonist rejim, Gazze'nin mazlum ve savunmasız halkına yönelik cinayet ve terör eylemlerinin yanı sıra İran'ın resmi konuğu Heniyye'ye düzenlenen suikastla da bölgede yangın çıkarmanın peşinde." ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise bölgede yükselen gerilimden duyduğu endişeyi dile getirdi.
Kaynak: AA
Medya
Heniyye İran'da değil de Türkiye'de şehit edilseydi ne olurdu? İşte İsrail'in Türkiye'deki suikast planı
Medya
İran ve İsrail, Türkiye'de bunu yapmak için harekete geçti! MİT'ten apar topar flaş hamle geldi
Gündem
Sapık İsrail askeri kameralar önünde rehineye tecavüz etti! Görüntüleri İsrail televizyonu servis etti
Siyaset
Önce Yunanistan'ı şimdi de İsrail'i sevindirdi! Hakan Fidan'ın sözleri CHP'li Namık Tan'ı kudurttu