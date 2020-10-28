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Dünya İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den Fransa'ya tepki
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den Fransa'ya tepki

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam'a karşı hakaret içerikli ifadeler nedeniyle Fransa'ya tepki gösterdi. Ruhani, "Demokrasi iddiasında olanlar insanları kin ve nefrete teşvik ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 12:28:00 -
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den Fransa'ya tepki

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam karşıtı ifadelerin bir hüner olmadığını söyleyerek, "Demokrasi iddiasında olanlar insanları kin ve nefrete teşvik ediyorlar" dedi.

Hasan Ruhani, bugün düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında İslam'a karşı hakaret içerikli ifadeler nedeniyle Fransa'ya tepki gösterdi. Ruhani, Hz. Muhammed'in tüm Avrupa ve dünya üzerinde hakkı olduğunu belirterek, "Peygamber tüm insanlığın öğretmenidir. Demokrasi, kültür ve insan haklarından konuşan ülkelerin nefret söylemleri şaşırtıcıdır. Batılılar İslam Peygamberinin tüm Müslümanlar için kutsal olduğunu anlamalılar" dedi. İslam Peygamberine yönelik hakaretin tüm peygamberlere yapılmış olduğunu vurgulayan Ruhani, Fransa ve Avrupa'nın Müslümanların içişlerine karışmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Ruhani, İslam karşıtı ifadelerin bir hüner olmadığını söyleyerek "Demokrasi iddiasında olanlar, insanları kin ve nefrete teşvik ediyorlar. Milyarlarca insanın duygularını tahrik etmek ve onları öfkelendirmek hüner olamaz" dedi

.Ahlaksızlık ve hakaretin özgürlük olmadığını belirten Ruhani, "İslam dünyası böyle bir hakaret ve saygısızlığa yerine karlılık gösterdi. Bu yanlış yola girenlerin kısa zamanda bu yoldan vazgeçmelerini umut ediyorum" ifadesini kullandı.

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