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Dünya İran, Cevad Zarif'in Türkiye ile ilgili söylediği iddia edilen sözlerini yalanladı
Dünya

İran, Cevad Zarif'in Türkiye ile ilgili söylediği iddia edilen sözlerini yalanladı

Suudi Arabistan basınının İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Türkiye ile ilgili söylediğini iddia ettiği sözler İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 21:11:00 -
İran, Cevad Zarif'in Türkiye ile ilgili söylediği iddia edilen sözlerini yalanladı

İran Dışişleri Bakanlığı, Muhammed Cevad Zarif'in "Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki askeri varlığını reddettikleri" yönünde açıklamada bulunduğu iddialarını yalanladı.

Zarif, iddiaları yalanladı

İran Dışişleri Bakanlığından adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, AA muhabirinin sorusu üzerine Zarif'in Türkiye aleyhine yaptığı iddia edilen ifadelerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Zarif'in söylediği iddia edilen sözlerle ilgili, "Bu sözler temelsizdir ve cevabı hakkedecek ciddiyetten yoksundur." ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan basını ortaya atmıştı

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunun sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda Zarif'in, "Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki askeri varlığını reddediyor ve bu yöndeki politikasını yanlış buluyoruz." ifadelerini kullandığı iddia edilmişti. Bu iddia başka basın organları tarafından da kullanılmış ve sosyal medyada yayılmıştı.

 

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