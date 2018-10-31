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İran, büyükelçiyi bakanlığa çağırdı!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Danimarka'nın Tahran Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrıldığını belirtti.

31 Ekim 2018 Çarşamba 15:34
İran, büyükelçiyi bakanlığa çağırdı!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Danimarka'daki bazı siyasetçi ve basın kuruluşları tarafından İran yönetiminin hedef gösterilmesiyle ilgili olarak söz konusu ülkenin Tahran Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrıldığını belirtti.

Suçlamalara itiraz edildi

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kasımi, Danimarkalı büyükelçiyle görüşmede, İran asıllı Norveç vatandaşı bir kişinin terör saldırısı düzenleyeceği iddiası üzerinden bu ülkedeki bazı siyasetçi ve basın kuruluşlarının İran yönetimini suçlamalarına itiraz edildiğini söyledi.

Kasımi, söz konusu girişimin İran'la Avrupa ilişkilerine komplo kuran güçlerin işi olduğunu öne sürdü.

İddiaları reddetmişti

özcü Kasımi, daha önce yaptığı açıklamada da İran yönetiminin, Danimarka'daki "Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi" (ASMLA) üyelerine suikast planladığı yönündeki iddiaları reddetmişti.

Danimarka Polis İstihbarat Kurumu, İran istihbaratının, Danimarka'daki ASMLA üyelerine suikast planladığını ve bu kapsamda yürütülen operasyonda İran asıllı Norveç vatandaşı bir kişinin 21 Ekim'de İsveç'in Göteborg kentinde tutuklandığını duyurmuştu.

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen de dün ülkesinin Tahran Büyükelçisi'nin istişarelerde bulunmak üzere geri çağrıldığını açıklamıştı.

Samuelsen, İngiltere Başbakanı Theresa May ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Danimarka'ya destek veren açıklamalar yaptığını hatırlatarak, AB nezdinde de Danimarka'nın İran'a yaptırımlar uygulaması için arayış içinde olacaklarını ifade etmişti. 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 15:34
  1. Danimarka
  2. İran
  3. büyükelçi
  4. Dışişleri Bakanlığı

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