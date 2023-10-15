İran, BM aracılığıyla İsrail'e resti çekti
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla İsrail'e gönderdiği mesajda saldırıların durmaması halinde müdahale edeceklerini belirtti.
ABD'den yayın yapan Axios haber sitesinin isimleri açıklanmayan iki diplomatik kaynağına dayandırdığı habere göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ile bugün Beyrut'ta yaptığı görüşmede ülkesinin mesajını iletti.
Wennesland, Abdullahiyan'dan Gazze ve İsrail'deki çatışmanın bölgeye yayılmasının önlenmesine yardım etmesini istedi.
Söz konusu kaynaklara göre, Abdullahiyan da İran'ın çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşmesini istemediğini ve Gazze'de Hamas tarafından rehin tutulan İsraillilerin serbest bırakılmasına yardımcı olabileceğini söyledi.
Buna karşılık ülkesinin "kırmızı çizgilerinin" olduğunu vurgulayan Abdullahiyan, İsrail'in saldırıları devam ederse ve özellikle Gazze'ye kara saldırısı başlatılırsa İran'ın karşılık vermek zorunda kalacağını BM yetkilisine iletti.
BM Özel Koordinatörü Wennesland da İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi başta olmak üzere İsrailli yetkililerle temasa geçerek İran'ın mesajını Tel Aviv yönetimine aktardı.
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İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Abdullahiyan'ın bugün Beyrut'ta BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ile İran Büyükelçiliğinde bir görüşme yaptığını duyurmuştu.
Beyrut'taki temasları kapsamında Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yanı sıra Filistinli direniş grupları Hamas ve İslami Cihad'ın üst düzey yetkilileriyle de bir araya gelen Abdullahiyan, İsrail'e Gazze'ye saldırıları derhal durdurma çağrısında bulunmuş ve "direniş cephesinin eli tetikte" demişti.
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