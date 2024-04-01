İran başkonsolosluk binasına saldırıdan sonra tehdit gibi açıklama! 'İsrail bunun sonuçlarına katlanacak'

İran, Suriye’nin başkenti Şam’daki İran’a ait konsolosluk binasına İsrail tarafından düzenlenen saldırı hakkında açıklamalarda bulundu. İran Devrim Muhafızları Ordusu’na yakın kaynaklar, saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu Suriye ve Lübnan’dan sorumlu Kudüs Gücü Komutanı Muhammed Rıza Zahedi ve Zahedi’nin yardımcılarından Muhammed Hacı Rahimi ile Hüseyin Aminullah’ın hayatını kaybettiğini aktardı.

İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi ise yaptığı açıklamada, “Saldırıda 5 ila 7 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında 3 kişi ise orduya bağlı isimlerdi” ifadelerini kullandı.

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile saldırıya ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Mikdad saldırıyı kınayarak, bu saldırının diplomatik anlaşmalara aykırı olduğunu söyledi.

Abdullahiyan ise, tüm uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirerek, İsrail’in sonuçlarına katlanacağını söyledi. Abdullahiyan, “Netanyahu, İsrail rejiminin Gazze'deki ardı ardına yaşadığı başarısızlıklar ve iddia ettikleri hedeflerine ulaşamaması nedeniyle akli dengesini tamamen kaybetmiş durumda” ifadelerini kullandı.