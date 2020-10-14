İran basınından skandal Türkiye manşeti
Dağlık Karabağ meselesinde Türkiye'ye yönelik suçlayıcı haberler yapan İran basını, tepki çeken çıkışlarına devam ediyor.
27 Eylül’de başlayan Ermenistan-Azerbaycan çatışmaları devam ediyor. Çatışmaların başladığı andan itibaren Ermenistan'a yardım yaptığı öne sürülen İran tarafı, söz konusu iddiaları uzun bir süre yalanlamadı.
Ermenistan'a TIR'lar dolusu yardım yaptığı ortaya çıkan İran yönetimi geçtiğimiz haftalarda 'Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne destek verilmeli' açıklaması yapmıştı. Tahran yönetiminin açıklaması kamuoyu tarafından tatmin edici bulunmadı.
Birçok uzman İran'ın bölgeye dair tutumunu Rusya'nın şekillendirdiğine yönelik yorumlar yapıyor.
İran basını ise Türkiye'yi suçlayıcı haberlere imza atıyor. Birçok kişi ise basının hükümet düşüncesini temsil ettiği görüşünde.
Gazeteci Taha Kermani, Arman-e Melli gazetesinin manşetini yorumladı. Kermani yaptığı açıklamada, "İran basınında alternatif görüşe rastlamak zor; artık tüm yorumlar Türkiye'nin Karabağ'a terör örgütleri/cihatçıları taşıdığı iddia üzerinden yapılıyor. Arman-e Melli gazetesinin birinci sayfasına taşıdığı röportajdan: Türkiye Suriye'deki yenilgilerinin telafisi peşinde" dedi.