İran, Arap ülkelerine 8 günde en az 727 füze saldırısı düzenledi

İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat’tan bu yana 7 Arap ülkesine en az 727 füze saldırısı düzenlediği bildirildi.

ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri devam ederken Körfez ülkelerinde birçok kritik nokta hedef alındı.

Anadolu Ajansı muhabirinin saldırıya uğrayan ülkelerin savunma bakanlıklarına dayanarak derlediği bilgilere göre İran, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) 221 balistik füze, 8 seyir füzesi ve 1305 İHA ile saldırı düzenlerken, saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 112 kişi yaralandı.

BAE Savunma Bakanlığı, füze saldırılarının 205’inin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 14 füzenin denize düştüğü, 2 füzenin ise ülke topraklarına isabet ettiği belirtildi.

Bakanlık ayrıca 8 seyir füzesinin de tespit edilerek imha edildiğini duyurdu. 1305 İran İHA'sından 1229’unun düşürüldüğü, 76 İHA’nın ise ülke topraklarına düştüğü kaydedildi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı, 6 martta yaptığı açıklamada, ülke hava sahasında 14 füze ve 12 İHA’nın engellendiğini duyurdu.

Bakanlığın 5 mart akşamı yayımladığı önceki açıklamada ise o saate kadar Kuveyt hava sahasını hedef alan 212 balistik füze ve 394 İHA’nın tespit edilerek etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bahreyn ise 86 füze ve 148 İHA ile hedef alındı.

Katar Savunma Bakanlığı, ülkeye 120 balistik füze, 63 insansız hava aracı ve 2 Su-24 savaş uçağıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Yetkililer, tüm füzelerin ve 24 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini, can kaybı veya hasar yaşanmadığını belirtti.

Ürdün ordusu, ABD-İsrail ve İran arasında yaşanan saldırılar sırasında ülkeye yönelen 60 füze ve 59 insansız hava aracından 108’inin imha edildiğini, düşen parçalar nedeniyle 14 kişinin yaralandığını açıkladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke topraklarına yönelik en az 6 füze ve 40 insansız hava aracı saldırısı kaydedildiğini bildirdi.

Bakanlık, çoğunluğu Şeybe petrol sahasını hedef alan 23 insansız hava aracı ve Prens Sultan Hava Üssü yakınlarını hedef alan 3 füzenin etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Önceki günlerde de ülke genelinde birkaç insansız hava aracı ve füze daha engellendi.

Ummanlı yetkililer ise topraklarına en az 8 iHA saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin, “bölge ülkeleriyle iyi komşuluk, ulusal egemenliğe ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı temelinde dostane ilişkilerin sürdürülmesini her zaman vurguladığını” ancak bunun “ABD ve İsrail’in askeri saldırılarına karşı kendini savunma hakkını ortadan kaldırmayacağını” söylemişti.

Pezeşkiyan, ABD merkezli X sosyal medya platformunda yayımladığı mesajda, müttefik ülkelere saldırmadıklarını ancak bölgedeki ABD üslerini ve askeri imkanlarını hedef aldıklarını vurgulamıştı.

Pezeşkiyan, ülkelerini korumak için ölene kadar direneceklerini kaydederek, “İran'ın savunma operasyonları, yalnızca İran halkına karşı saldırgan eylemlerin kaynağı ve kökeni olan hedeflere ve tesislere yöneliktir ve biz bunları meşru hedeflerimiz olarak görüyoruz.” demişti.

İran’ın bölge ülkelerine yönelik füze saldırılarına da değinen Pezeşkiyan, “Biz dost ve müttefik ülkelerimize saldırmadık ancak bölgedeki Amerikan üslerini, tesislerini ve askeri imkanlarını hedef aldık." ifadelerini kullanmıştı.

- Pezeşkiyan özür dilemişti

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında ülkesinin güvenlik politikasıyla ilgili açıklamalarda bulunmuş, Geçici Liderlik Konseyi'nin saldırı gelmeyen komşu ülkelere saldırı yapılmaması ve füze fırlatılmaması kararı aldığını duyurmuştu.

"İran tarafından saldırıya uğrayan komşu ülkelerden özür dilemeliyim." ifadesini kullanan Pezeşkiyan, "Liderimiz, komutanlarımız ve öğrencilerimiz düşmanın acımasız saldırısı nedeniyle hayatlarını kaybetti. Komşu ülkelere saldırma niyetimiz yok. Onlar kardeşlerimiz ve onlarla el ele verip barış ve huzur sağlamaya çalışıyoruz." demişti.

-⁠ ⁠ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.