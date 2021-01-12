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Dünya İran ‘ağır’ üretiyoruz deyip açıkladı! Dünyada 8 ülkeye gönderiliyor
Dünya

İran ‘ağır’ üretiyoruz deyip açıkladı! Dünyada 8 ülkeye gönderiliyor

İran Atom Enerjisi Örgütü sözcüsü Behrouz Kamalandi, ağır su üretimi yapıp dünyada 8 ülkeye ihraç edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 15:18:00 -
İran ‘ağır’ üretiyoruz deyip açıkladı! Dünyada 8 ülkeye gönderiliyor

İran Atom Enerjisi Örgütü sözcüsü Behrouz Kamalandi Pazartesi günü ülkesinin ihtiyaçlarını karşılamak için ağır su ürettiğini ve dünyanın 8 ülkesine ihraç ettiğini açıkladı.

İran medyasına yaptığı açıklamada Kamalandi, "gerekli ihtiyacı karşılamak için ülkede ağır su üretiliyor ve hatta dünyada yaklaşık 8 ülkeye ihraç ediliyor" dedi.

Kamalandi, İran nükleer endüstrisinin gelişiminin durmayacağını vurgulayarak, "Nükleer endüstrinin engellenmesine izin vermemeliyiz" dedi.

İran Atom Enerjisi Örgütü sözcüsü şunları ekledi:

Nükleer anlaşmanın uygulanmasından sonra, İran'ın nükleer enerji alanındaki başlıca uluslararası anlaşmalara üye olması planlandı. Ancak ABD'nin anlaşmadan çıkmasına ve buna muhalefetine rağmen İran bu konuda gerekli önlemleri iyi ve akıllıca almayı başardı.

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