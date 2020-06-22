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Dünya

İran açıkladı: Ön koşulsuz hazırız

İran lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı Dehkan, Suudi Arabistan'ın kabul etmesi halinde Riyad ile ön koşulsuz müzakereye hazır olduklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 17:16:00 - 2020-06-22 17:17:28
İran açıkladı: Ön koşulsuz hazırız

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, dini lider Ali Hamaney'in askeri danışmanı ve eski Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Ülkesinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerinin iyileştiğini ve Abu Dabi'nin Tahran'a karşı tutumunun değiştiğini ifade eden Dehkan, Suudi Arabistan'a ilişkin ise şunları kaydetti:

"Riyad'ın kabul etmesi halinde Suudi Arabistan ile ön koşulsuz diyaloğa hazırız. Riyad, Yemen savaşındaki yenilgisini itiraf etmeli ve yeni bir politika izlemelidir."

'Hafter' açıklaması

Independent'in haberine göre; Tahran yönetiminin Libya'da Halife Hafter'i desteklediği yönündeki iddiaları "gülünç" olduğunu ileri süren Dehkan, şu ifadeleri kullandı:

"İran, Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi olan başkent Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümetini resmi olarak tanıyor ve destekliyor. İran, tüm tarafları Libya konusunda siyasi çözüme davet ediyor."

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