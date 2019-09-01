İran AB’ye Perşembe gününe kadar zaman verdi İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, nükleer anlaşmadaki taahhütlerin askıya alınmasında üçüncü aşamaya geçmeye hazır olduklarını söyleyerek, Avrupa Birliğinin Perşembe gününe kadar taahhütlerini yerine getirmesini istedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, nükleer anlaşmadaki taahhütlerin askıya alınmasında üçüncü aşamaya geçmeye hazır olduklarını söyleyerek, Avrupa Birliğinin Perşembe gününe kadar taahhütlerini yerine getirmesini istedi.

İran Meclisinin Dışilişkiler ve Milli Güvenlik Komisyonunda konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, AB ile İran arasında müzakerelerin devam ettiğini belirterek, “Nükleer anlaşmadaki taahhütlerin askıya alınmasında üçüncü adıma ilişkin öneriler sunuldu. Bu konuda artık son aşamadayız” dedi.

Avrupa Birliği ülkelerinin Perşembe gününe kadar gerekli kararları almaması halinde İran’ın taahhütleri askıya almada üçüncü aşamaya geçeceğini kaydeden Zarif, “Aldığımız kararı Avrupa’ya ilan edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hükümetin üçüncü aşamaya ilişkin alacağı kararın netlik kazandığını belirten Zarif, üçüncü aşamaya ilişkin ayrıntıların gerek duyulduğunda resmi olarak açıklanacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Avrupa’nın taahhütlerini yerine getirmesi halinde İran’ın üçüncü aşamaya geçmeyeceğini söyledi.

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