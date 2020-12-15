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Aktüel İran, ABD'nin Türkiye'ye karşı S-400 yaptırımlarını kınadı
Aktüel

İran, ABD'nin Türkiye'ye karşı S-400 yaptırımlarını kınadı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: - "ABD'nin, Türkiye aleyhindeki son yaptırımlarını şiddetle kınıyor ve (yaptırımlara karşı) Türk halkı ve hükümetinin yanında duruyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-15 09:18:13 -
İran, ABD'nin Türkiye'ye karşı S-400 yaptırımlarını kınadı

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi tedariki nedeniyle ABD'nin yaptırımlarına maruz kalmasına tepki gösterdi.

Mesajına, Türkiye ve İran bayrağı ile iki ülkenin el sıkıştığını gösteren bir fotoğrafı ekleyen Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarla bir kez daha uluslararası hukuku çiğnediğini ve yaptırımlara bağımlılığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Zarif, "komşular önceliğimiz" etiketiyle paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"ABD'nin, Türkiye aleyhindeki son yaptırımlarını şiddetle kınıyor ve (yaptırımlara karşı) Türk halkı ve hükümetinin yanında duruyoruz."

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