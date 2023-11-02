İran, ABD'nin gizli toplantısını açıkladı

İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Komuta Ağı Üyesi Tümgeneral Gholam Ali Rashid Amerikalı generallerin siyonist mevkidaşlarıyla gizli bir üste kara harekatına destek için bir araya geldiklerini ifade etti.

İRAN, ABD'NİN GİZLİ TOPLANTISINI AÇIKLADI

- Khatam-al Anbiya Merkez Karargahı Komutanı, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Komuta Ağı Üyesi Tümgeneral Gholam Ali Rashid, ABD'nin ikiyüzlü tavır takındığını belirterek, ABD'nin "Savaşın büyümemesi için tedbir alıyoruz." açıklamasının kesinlikle güvenilir olmadığını söyledi.

General Ali Rashid, ABD'nin Gazze'ye silah ve askeri donanım yığmaya devam ettiğini, Amerikalı generallerin siyonist mevkidaşlarıyla gizli bir üste kara harekatına destek için bir araya geldiklerini ifade etti.

Gholam Ali Rashid, Amerikalı üst düzey generallerin, Siyonist mevkidaşlarıyla Tel Aviv'de gizli bir yer altı üssünde kara harekatına destek için bir araya geldiklerini, aldıkları istihbarat üzerinden açıkladı: "İran Silahlı Kuvvetleri, CENTCOM komutanlarının yanı sıra ABD Ordusu ve Donanması'nın da Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik acımasız saldırılarını denetlemek ve yönlendirmek için Tel Aviv'deki bir yeraltı üssünde İsrailli komutanlarla bir araya geldiği istihbaratını aldı. Ortaya çıkan durum, ABD'nin bölgedeki savaşı sınırlama iddiasıyla çeliştiğini gösteriyor, kaldı ki işgal altındaki Filistin'e halihazırda binlerce yıkıcı bomba ve füze gönderildi ayrıca İsrail'e kara savaşları için talimat ve destek de sağlanıyor."

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